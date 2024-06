Diversi club di A su Marco Brescianini. Il Milan guarda interessato: ecco perchè

Nel corso dell'ultima estate il Milan cedeva Marco Brescianini al neopromosso Frosinone a titolo definitivo. Con lungimiranza i rossoneri hanno insistito per inserira una clausola sulla futura rivendita del 50% che già quest'anno, appena un anno dopo, potrebbe portare i suoi frutti. Il prodotto del vivaio rossonero infatti, nonostante l'amara retrocessione all'ultimo minuto dell'ultima giornata con i ciociari, è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori della squadra di Di Francesco e una delle giovani rivelazioni del campionato.

Per tale ragione, come riporta questa mattina Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero diversi club di Serie A sulle tracce di Brescianini, pronti a bussare alle porte del Frosinone. La squadra più interessata sarebbe la Fiorentina che mette sul piatto 8 milioni a fronte della richiesta di 12 del Frosinone che, vista la clausola in favore del Milan punta ad alzare il prezzo. In aiuto della società laziale (e del Milan) arriva anche l'interesse di Napoli, Atalanta e Bologna che potrebbero scatenare una piccola asta che potrebbe alzare il prezzo. Da via Aldo Rossi ossservano interessati.