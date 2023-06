E ora come risponde il Milan all'Inter? Arriva una conferma sul primo possibile colpo di mercato

MilanNews.it

Negli ultimi giorni, soprattutto dopo l'accelerata per la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, si è acceso un vero e proprio derby di mercato tra Inter e Milan per i primi rinforzi dalla sessione di trattative in corso; entrambe sono sulle tracce di Marcus Thuram, attaccante francese classe 1996 in scadenza con il Borussia Monchengladbach, e Davide Frattesi, centrocampista italiano classe 1999 che il Sassuolo valuta tra 40 milioni di euro.

Ieri sera, Marcus Thuram si è avvicinato all'Inter, accettando, almeno verbalmente anche se non ancora ufficialmente, la proposta dei nerazzurri di 5,5 milioni di euro circa, respingendo, dunque, l'offerta del Milan, che lo seguiva da settimane per riempire il parco punte di Pioli insieme a Olivier Giroud. Ora tocca ai rossoneri rispondere, non tanto su Thuram - che sembra ormai sfumato -, ma su Frattesi, che Marotta tratta da tempo e che, però, potrebbe passare al Milan forte della liquidità derivante dalla cessione di Tonali.Frattesi e Tonali hanno in comune l'agente che ieri, al rientro dalla Romania, ha confermato le intenzioni di Furlani e Moncada sul suo assistito classe 1999: “Abbiamo già iniziato gli appuntamenti per Frattesi, adesso vediamo in questi giorni qua quali club se lo possono permettere. Poi raggiungo Davide e decideremo. Se il Milan sfrutterà i soldi di Tonali per provare a prendere Frattesi? Credo proprio sì, credo che l’idea sia di proseguire e mi sembrano molto concentrati. Carnevali non è semplicissimo per le cifre, vediamo diverse formule, ci stiamo lavorando”. Diverso il punto di vista dell'ad del Sassuolo a Il Messaggero: "Stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l'hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati". Il punto, quindi, sono le cifre: Carnevali chiede al Milan 40 milioni di euro per Frattesi: cifra che i rossoneri potrebbero spendere e l'Inter, al momento no. Il derby, dunque, continua.