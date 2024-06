“Faccio un ragionamento terra-terra, quasi elementare": Ordine riflette sulle tempistiche del nuovo 9 del Milan

Franco Ordine, giornalista, ha parlato cosi del calciomercato Milan: “Ho chiesto di avere una cifra attendibile sui vari riscatti. Mi è stato detto che dovrebbe essere tra i 40 e i 44 milioni. Di questi tempi di trattative non complicate, a leggere siti più o meno informati, mi pare non ce ne sia nemmeno una. Secondo me bisognerà aspettare arrivi l’annuncio ufficiale di Fonseca allenatore, poi dovranno fare in fretta a risolvere un paio di scadenze. Una riguarda i contratti di Theo e Maignan, e poi il completamento del mercato dello scorso anno. Questo sarà il tema: dopo la rivoluzione dell’ultima estate, devono muovere poche pedine ma al posto e al momento giusto”, ha detto a Radiorossonera.

Sulle tempistiche di scelta della punta

“Faccio un ragionamento terra-terra, quasi elementare. Tu Milan sapevi benissimo che ci sarebbe stata la separazione a fine stagione, per quanto dolorosa per il rendimento al di sopra delle aspettative, con Giroud. Allora, secondo me, dovevi muoverti per tempo e piantare qualche puntello da qualche parte per assicurarti un centravanti che non lo facesse rimpiangere. Se è stato fatto, benissimo. Altrimenti, la teoria secondo la quale a fine mercato coloro che hanno giocatori in soprannumero sono costretti a liberarsene a prezzo di saldo, secondo me nel caso di specie, e quindi garantire un centravanti di prospettiva, è un ragionamento superato”.