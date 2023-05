FootMercato - Ibra, possibile futuro al Monza: primi contatti positivi tra le parti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce FootMercato, il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà rinnovato, potrebbe essere al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: ci sarebbero già stati i primi contatti (positivi) tra le parti, non c'è ancora un'intesa definitiva, ma c'è ottimismo sul fatto che alla fine un accordo potrebbe essere trovato.