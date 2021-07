FootMercato - Prima di chiudere per Ballo-Touré il Milan lavorava ad uno scambio Castillejo-Moreno col Betis

Il giornalista di Foot Mercato Santi Aouna racconta un retroscena di mercato sul Milan. Secondo il collega francese i rossoneri prima di chiudere per Ballo-Touré del Monaco erano in trattativa con il Real Betis per uno scambio fra Samu Castillejo e Alex Moreno, terzino sinistro spagnolo classe 1993. Ma per far sì che l'affare potesse andare in porto il numero 7 rossonero si sarebbe dovuto abbassare lo stipendio. Così non è stato e il Milan è andato forte sul senegalese del Monaco.