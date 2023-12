Gabbia pizzicato a Orio al Serio, ma non avrà un biglietto di sola andata

vedi letture

Come testimonia una foto scattata presso l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ieri mattina Matteo Gabbia è partito per Valencia, città vicina alla sede del suo attuale club, il Villarreal; vacanze natalizie finite e rientro a lavoro, dunque, per il centrale classe 1999, che, però, potrebbe restare davvero poco in Spagna. Quello usato ieri per partire da Bergamo per la Spagna, infatti, non era un biglietto di sola andata...

È ormai quasi tutto fatto per il rientro anticipato in rossonero dal prestito al Villarreal del difensore italian: Ci sono gli ultimi dettagli da sistemare con il Villarreal prima di interrompere il prestito; non appena tutto sarà chiarito, Gabbia riceverà il definitivo via libera per rientrare in Italia. Si attenderà dunque il transfer: l'obiettivo è di averlo ad inizio anno, in tempo per la trasferta di Empoli del 7 gennaio. L'operazione dovrebbe comunque chiudersi a gennaio per avere tutta la documentazione.Gabbia ha giocato tredici partite fra campionato ed Europa League con il club spagnolo. Sempre titolare a livello europeo tranne in un'occasione - la gara casalinga contro il Panathinaikos, nella quale è comunque entrato al 45' - è invece partito dall'inizio solo sei volte nella Liga, subentrando in un'altra occasione. Se tornerà a Milanello, Gabbia ritroverà come avversario il Rennes, già affrontato in stagione e di cui non ha proprio un bel ricordo: l'ultima partita giocata nella fase a gironi è stata infatti caratterizzata da un brutto incidente, uno scontro di gioco col compagno Raul Albiol che non ha avuto grandi conseguenze ma ha costretto il difensore italiano a uscire in barella.