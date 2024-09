Galatasaray, spunta l'idea Ballo-Touré. Possibile incontro con il Milan

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, riporta questo aggiornamento sul mercato del Galatasaray che è alla ricerca di un terzino sinistro e potrebbe guardare anche in casa rossonera: "È una corsa contro il tempo. Il Galatasaray continua a lavorare per Nicola Zalewski e gli emissari del club turco sono a Roma. Il polacco non ha ancora deciso ma è lusingato dall'offerta messa sul tavolo dal Galatasaray. Il Galatasaray continua a lavorare per arrivare a Nicola Zalewski. Un emissario del club turco è a Roma per trovare l'accordo con la società giallorossa. È una corsa contro il tempo, vista l'imminente chiusura del mercato (13 settembre). Il polacco, intanto, non ha ancora deciso nonostante sia lusinga dall'importante offerta messa sul tavolo. Sono ore di tira e molla ma il tempo stringe, vista l'imminente chiusura del mercato in Turchia.

Oltre a Nicola Zalewski, il Galatasaray pensa anche ad altri calciatori. Sempre vivo il nome di Mario Rui del Napoli ma non solo: l'ultima idea potrebbe essere Fodé Ballo-Touré del Milan. A Milano potrebbe esserci un incontro tra i rossoneri e un emissario del Galatasaray e potrebbe trattarsi di una soluzione last minute"