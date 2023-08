Gazzetta - Bologna a caccia di un esterno: irruzione su Saelemaekers del Milan. Piace al Cowell

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna continua la ricerca di un esterno per far contento Thiago Motta: negli ultimi giorni i rossoblu hanno fatto irruzione su Alexis Saelemaekers del Milan, ma piace anche Cade Cowell.



L'allenatore del club bolognese vuole completare gli esterni dopo gli acquisti di Ndoye e Karlsson, arrivati nelle ultime settimane di mercato, oltre al rinnovo di Riccardo Orsolini fino al 2027.