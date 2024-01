Gazzetta - Dragusin a un passo dal Bayern: Genoa non interessato a contropartite

vedi letture

Il nome di Radu Dragusin è entrato nelle ultime ore con forza nel mirino di calciomercato della dirigenza del Milan. I rossoneri, nonostante il pressing per il giocatore del Genoa da parte di club come Tottenham e Bayern Monaco, hanno sondato una possibile operazione anche considerando l'idea di aggiungere una contropartita tecnica come Colombo in un'ipotetica trattativa.

La Gazzetta dello Sport però ha riportato che Radu Dragusin è a un passo dal Bayern Monaco: secondo la rosea l'affare si concluderà sulla base di un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus. Il Grifone non sembra interessato alle contropartite tecniche ma ha sempre preferito l'aspetto economico, dato che il 20% del ricavato finirà alla Juventus.