Gazzetta - Milan, attento a Simic: scade nel 2025, piace all'estero. Ma il Diavolo non vuole perderlo

Jan-Carlo Simic è stato un po' l'uomo copertina del Milan nelle ultime settimane: il giovane difensore della Primavera milanista ha infatti esordito ufficialmente in prima squadra contro il Monza, segnando anche il suo primo gol in Serie A. Attenzione però alla sua situazione contrattuale visto che il suo attuale contratto scade nel 2025 e alcuni club stranier, nelle ultime settimane, avrebbe manifestato interesse nei suoi confronti. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Il dialogo tra gli agenti di Simic e il Milan per rinnovo non è ancora entrato nel vivo, ma in via Aldo Rossi non hanno nessuna intenzione di perderlo e dunque presto inizieranno ad affrontare anche la questione del suo prolungamento. E' probabile che ogni discorso sarà comunque rinviato a dopo la fine del mercato di gennaio, nel quale il Diavolo dovrà prendere tra l'altro due rinforzi in difesa visti i gravi infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori.