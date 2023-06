Gazzetta - Milan, caccia all'attaccante: piacciono Lukaku, Morata e Scamacca

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è al lavoro per allestire la squadra in vista della prossima stagione. Come riportato da Gazzetta.it, la prima casella da colmare è quella relativa all'attacco dopo la sfida persa con i cugini dell'Inter per Marcus Thuram. Serve qualcuno che possa affiancare Olivier Giroud e all'occorrenza anche sostituirlo. Piace molto Alvaro Morata, anche se l'ultimo nome forte è quello di Romelu Lukaku. I rossoneri sarebbero pronti anche ad acquistare il belga a titolo definitivo (servono circa 40 milioni di euro, ma Big Rom al momento non sembra molto convinto di accasarsi dai rivali di sempre dell'Inter). Sullo sfondo resta Gianluca Scamacca del West Ham.