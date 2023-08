Gazzetta - Milan, nessun offerta per Caldara: resterà in rossonero almeno fino a gennaio senza giocare

Mattia Caldara non fa parte del progetto tecnico del Milan, ma, salvo clamorose sorprese in questi ultimi giorni di mercato, è destinato a restare in rossonero almeno fino a gennaio. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi non sono arrivate offerte per il difensore italiano che quindi rimarrà al Milan senza giocare.