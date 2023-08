Gazzetta - Milan, offerta inferiore ai 15 milioni per Taremi: si attende la risposta del Porto

vedi letture

Come riportato la Gazzetta dello Sport su gazzetta.it, i rossoneri hanno fatto all-in per Mehdi Taremi: offerta leggermente inferiore ai 15 milioni di euro per l'attaccante iraniano. Il Porto, tuttavia, chiede almeno 20 o anche più milioni per chiudere l'affare. Sono ore decisive. Attesa una risposta del Porto nelle prossime ore.