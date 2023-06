Gazzetta - Milan, oggi si punta a chiudere per Luka Romero: per lui pronto un contratto di 5 anni

MilanNews.it

Oggi il Milan incontrerà il noto agente Fali Ramadani, con cui si proverà a definire l'arrivo in rossonero di Luka Romero, attaccante classe 2004 che è in uscita a zero dalla Lazio. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che per il giocatore argentino è pronto un contratto di cinque anni.