Gazzetta - Milan, Pulisic è disposto a ridursi l'ingaggio per vestire la maglia rossonera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per rinforzare l'attacco, il Milan è in forte pressing su Christian Pulisic, attaccante esterno in uscita dal Chelsea che i rossoneri vorrebbero portare a Milanello per 10 milioni di euro più bonus. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, pur di vestire la maglia del Diavolo, il giocatore americano (ha anche passaporto croato) è disposto a ridursi l'ingaggio.