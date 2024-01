Gazzetta - Milan, Sesko costa tanto ma è una possibilità per giugno. Non dipenderà da Giroud

Testa al presente ma occhi al futuro. Il Milan continua la ricerca, che durerà fino alla prossima estate, del nuovo grande attaccante e uno dei nomi sulla lista di Geoffrey Moncada è senza dubbio quello di Benjamin Sesko. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la scelta di Giroud al termine della stagione non influenzerà quelle del Milan, visto che la possibilità che i rossoneri possano provare ad avere tre punte centrali è molto concreta: il francese, Jovic, che dovrebbe essere confermato, e un numero nove più giovane.

Sesko una possibilità.

Come detto nei radar della dirigenza del Milan, e non è una novità, c'è anche Benjamin Sesko del Lipsia, che piace perché ha impatto fisico, fa gol, può crescere molto. A dire il vero quest'anno non sta andando benissimo, visto che è fermo a quota sette gol e non gioca con continuità, visto che pare soffrire il passaggio dall'Austria alla Germania, ma il suo nome è da tenere in considerazione.

Costo elevato.

Come se non bastasse il giocatore costerebbe parecchio, ma questo è un tema che non può e non deve spaventare il Milan. Il club rossonero sa infatti che dovrà investire tanto per prendere l'attaccante. Centravanti in saldo non esistono e dopo aver rivoluzionato la rosa negli altri reparti la scorsa estate adesso è arrivato il momento di mettere praticamente tutto il budget in attacco. Le opzioni non mancano, e ci sarà tempo per fare la scelta definitiva, con un'unica cosa certa: sarà vietato sbagliare.