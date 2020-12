Gazzetta - Milan, sfida Simakan-Kabak per la difesa

Il Milan ha bisogno di un vice-Ibra, ma anche di un difensore. A gennaio gli uomini di mercato di via Aldo Rossi proveranno quindi a rinforzare il reparto arretrato con l’acquisto di un centrale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ormai è chiara la sfida tra Simakan e Kabak. Strasburgo e Schalke 04 non navigano in buone acque e il Milan intende sfruttare l’occasione più allettante dal punto di vista economico. Per Simakan vale la proposta di 12 milioni fatta ine state, mentre per Kabak i vertici milanisti hanno fissato il limite di 15.