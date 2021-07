Gazzetta - Trippier "aiuta" il Milan per Dalot

Diogo Dalot preme per tornare al Milan, ma il Manchester United non vuole concedere il nuovo prestito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dalla Spagna arrivano notizie che indirettamente danno forza alle speranze rossonere. I Red Devils, infatti, stanno trattando con l’Atletico Madrid per Trippier: il suo arrivo a Manchester renderebbe più semplice la cessione di Dalot. C’è ancora da aspettare, ma il semaforo verde appare più vicino.