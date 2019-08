GDM - Non solo Ribery, la Fiorentina pensa anche Suso

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul suo sito, la nuova Fiorentina di Rocco Commisso starebbe provando a portare in Italia Ribery. Il francese arriverebbe a parametro zero dopo la lunga esperienza al Bayern Monaco. Ribery ma non solo, perché la squadra di Montella si è interessata anche a Suso. La trattativa sembra difficile a causa dei costi, ma la Viola sta cercando con prepotenza un rinforzo per l’attacco.