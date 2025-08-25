Gozzini: "Harder in linea con la strategia aziendale: acquistare un giovane di belle speranze da trasformare in grandi numeri, in modo da valorizzare l’investimento"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Conrad Harder: "Intriga il talento del giovanissimo Conrad Harder: un colpo per rimettere in sesto il reparto nel presente e mantenerlo in salute anche in futuro. Il danese dello Sporting Lisbona è un centravanti di grande prospettiva. Così assicura chi lo ha visto – anche se per poco - all’opera. Classe 2005, vent’anni compiuti ad aprile, nella giovane carriera ha giocato per il Nordsjaelland, segnando 9 gol in 41 partite, e altri 12 in 51 gare con lo Sporting (acquistato dai portoghesi nell’estate 2024). Un gol in tre partite di campionato anche in questo inizio di stagione, che lo vede semplice riserva del titolare colombiano Luis Suarez. Il talento però (una presenza in nazionale) c’è e l’affare sarebbe in linea con la strategia aziendale rossonera: acquistare un giovane di belle speranze da trasformare in grandi numeri a San Siro, in modo da valorizzare l’investimento rossonero.

Il club è pronto a versare 24 milioni più eventuali 3 di bonus allo Sporting, a cui verrebbe riconosciuta anche una percentuale di futura rivendita. Oggi nuovo incontro con l’agente - in sede già ieri - per definire i termini del contratto del giocatore, che fino a pochi giorni fa sembrava vicinissimo al Rennes".