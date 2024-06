Guirassy ha accettato l'offerta del Dortmund: il Borussia pagherà la clausola

Era nell'aria da diversi giorni e ora sembra che l'ufficialità sia molto vicino: Serhou Guirassy sarà un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. La squadra vice campione d'Europa aveva da tempo messo nel mirino l'attaccante guineano che quest'anno ha stupito tutti con la maglia dello Stoccarda, trascinandolo al secondo posto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore si sarebbe convinto sul traserimento e avrebbe accettato la corte del Dortmund. Di conseguenza nei prossimi giorni il BVB pagherà la clausola di 17.5 milioni di euro.

Il giocatore, già nel mese di gennaio, era stato inserito anche nella lista dei candidati per l'attacco rossonero, anche se negli ultimi giorni la prospettiva era un po' sbiadita. Di seguito il tweet di Romano:

🚨🟡️ EXCLUSIVE: Serhou Guirassy to Borussia Dortmund, here we go!



BVB have received the green light from player side after working on this deal for months.



Guirassy has accepted and formal steps will follow.



BVB will pay the release clause around €17.5m to Stuttgart. pic.twitter.com/QGtXAU8LRH