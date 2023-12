Guirassy rimane un obiettivo. Anche senza proroga del Decreto Crescita

vedi letture

Serhou Guirassy è uno dei nomi principali per il mercato rossonero a gennaio. L'attaccante guineano dello Stoccarda rimane l'obiettivo numero uno, anche e soprattutto per una clausola molto appetitosa dal valore di 17 milioni: una vera e propria rarità per un attaccante di questi tempi. Anche per la sessione di riparazione è un'ottima occasione, nonostante due ostacoli non indifferenti.

Il primo è quello solito della concorrenza che arriva soprattutto, come spesso accade, dalla Premier League. Alcuni club d'Oltremanica hanno messo i loro occhi su Guirassy. Ancora più impattante è la mancata proroga al Decreto Crescita che, dunque, renderà più difficile l'arrivo di giocatori stranieri da campionati esteri, dal punto di vista economico e dell'ingaggio. La punta percepisce 3 milioni ma la sua richiesta iniziale è di 5 milioni netti. Al Milan si ragiona se ne possa valere la pena. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.