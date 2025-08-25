Il Como vuole Alex Jimenez in prestito con diritto di riscatto

Il Como vuole Alex Jimenez in prestito con diritto di riscattoMilanNews.it
Oggi alle 12:30Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

In questi ultimi giorni di calciomercato il Milan sarà particolarmente attivo non solo sul fronte delle entrate, ma anche su quello delle uscite. Oltre ai vari Yunus Musah e Samuel Chukwueze, infatti, il club rossonero potrebbe valutare e trattare anche la cessione di Alex Jimenez, classe 2005, scuola Real Madrid, a fronte dell'interesse di una squadra di Serie A. 

Scrive infatti il collega Gianluca Di Marzio sui propri profili social che il Como di Cesc Fabregas avrebbe messo gli occhi sull'esterno spagnolo. L'operazione, cominciata ma non ancora entrata ufficialmente nel vivo, sarebbe in prestito con diritto di riscatto a favore dei Lariani. 