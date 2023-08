Il Giornale - Il Milan non molla Taremi ed è pronto a un'offerta last minute

Dopo aver già chiuso otto colpi di mercato, il Milan spera di chiuderne un altro in questi ultimi giorni di mercato: come riporta questa mattina l'edizione odierna de Il Giornale, infatti, il club di via Aldo Rossi non molla Mehdi Taremi ed è pronto a presentare un'offerta last minute al Porto per il centravanti iraniano.