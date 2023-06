MilanNews.it

In merito alle mosse di mercato del Milan, l'edizione odierna de Il Giornale riferisce stamattina che Geoffrey Moncada, capo degli osservatori del club rossonero, non molla la presa per Arda Guler, trequartista classe 2005 del Fenerbahçe, sul quale però c'è la concorrenza di diversi top team europei come Arsenal, Barcellona, Real Madrid e Borussia Dortmund.