© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale in edicola stamattina titola così sul mercato del Milan: "Non solo Sportiello. C’è pure Cragno". I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo portiere visto lo stop prolungato di Maignan e oltre a Sportiello, che ha già bloccato per l'estate, spunta anche il nome di Cragno che al Monza fa panchina.