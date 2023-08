Il Milan contina a pensare a Taremi: il Porto non accetta offerte sui 15 milioni

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan continua a pensare a Mehdi Taremi del Porto per rinforzare il reparto offensivo. Continuano a rimanere alte le richieste del Porto: 25 milioni di euro. Il club portoghese, inoltre, non è intenzionato a prendere in considerazione offerte che si aggirano sui 15 per il giocatore in scadenza nel 2024.