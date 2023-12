Il Milan non molla l'idea Kiwior ma l'Arsenal tentenna. Proposto anche Mukiele

La difesa rossonera vive una grande situazione di emergenza. I tre centrali che a inizio stagione erano davanti a tutti nelle gerarchie - Tomori, Thiaw e Kalulu - sono tutti infortunati e tutti per lungo tempo. Inevitabilmente Furlani, Moncada e D'Ottavio dovranno buttarsi a capofitto sul mercato di gennaio per trovare dei sostituti adeguati.

Uno sarà Matteo Gabbia che rientra dal prestito al Villarreal con sei mesi d'anticipo. Il Corriere dello Sport, poi, questa mattina riferisce come il Milan non abbia ancora mollato l'idea Jakub Kiwior. Giovane e di talento, con un bagaglio di esperienza in Serie A già molto importante. Il problema è che l'Arsenal non è intenzionato ad aprire al prestito. Nel frattempo si valuta anche il profilo di Nordi Mukiele, 26enne del Psg, che è stato proposto ai piani alti di via Aldo Rossi.