Il nome di Lenglet resiste ma ci sono difficoltà economiche da superare

Inutile dire che il Milan dovrà intervenire in maniera massiccia sul mercato a gennaio, in particolare per la difesa. Se prima di Salerno è cruciale, dopo la sfida dell'Arechi, con Tomori infortunato, è diventato tassativo. Per questo c'è una lista di giocatori papabili sul taccuino della dirigenza rossonera che di certo dovrà intervenire fin dai primi giorni, muovendosi ora, in anticipo.

Uno dei più seguiti è Clement Lenglet dell'Aston Villa ma in prestito dal Barcellona. Il difensore francese non sta trovando molto spazio ai Villains (in campionato l'esordio risale a poche ore fa) che comunque non vorrebbero privarsene a metà stagione. Il Corriere dello Sport indica delle importanti difficoltà economiche come principale ostacolo alla trattativa. Gli inglesi pagano il 75% del ricco stipendio del giocatore (6 milioni), cosa che il Milan difficilmente può permettersi di fare. I rossoneri dovrebbe dunque chiedere una consistente mano al Barcellona che comunque, prima, dovrebbe mettersi d'accordo con il Villa.