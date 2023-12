L'Equipe - Il Lione pensa a Rade Krunic per gennaio

vedi letture

Non solo il Fenerbahce, ora sulle tracce del centrocampista bosniaco rossonero Rade Krunic ci sarebbe anche il pressing del Lione. La squadra francese, che già aveva mostrato interesse per il mediano in passato, sta vivendo una stagione complicatissima e ha bisogno di rinforzi importanti nel mese di gennaio per risollevarsi da una situazione che potrebbe mettere in dubbio anche la permanenza nella massima categoria.

All'interno di queste strategie, rientra anche Rade Krunic secondo quanto riportato questa mattina da L'Equipe e dal giornalista francese firmatario del pezzo Hugo Guillemet. Come obiettivi dei francesi ci sarebbero anche Lenglet e Benrahma.