L'osservatore Palma: "Il Milan segue il classe 2005 Bajraktarevic del PSV"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul fatto che il club rossonero starebbe seguendo un giocatore che per caratteristiche ricorda molto Edon Zhegrova della Juventus:

"Esmir Bajraktarević (10-03-2005), esterno d’attacco del PSV. Di doppia nazionalità, è infatti nato negli Stati Uniti da genitori bosniaci. Dopo aver frequentato tutte le nazionali giovanili Statunitensi ha accettato la chiamata della nazionale maggiore bosniaca di cui è diventato uno dei migliori interpreti. Dotato di grandi capacità di dribbling, di imprevidibilità e di grandissima tecnica di base. Cresciuto nei New England Revolution, dopo aver disputato due ottime stagioni in prima squadra a gennaio 2025 è stato acquistato da PSV Eindhoven che lo pagato 3 milioni di €. Nei Paesi Bassi ha avuto un ottimo impatto facendo benissimo in campionato ed esordendo anche in Champions. Seguito dal Milan.

Somiglianza: Edon Zhegrova (Juventus)

Valore di mercato: 10 milioni €".