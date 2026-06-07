Lazio, il sogno per l'attacco è Santiago Gimenez del Milan

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La Lazio sogna Santiago Gimenez del Milan per l'attacco: le ultime novità da Sky Sport

Una delle priorità principali della nuova Lazio di Gennaro Gattuso, riporta Emanuele Baiocchini in diretta a Sky Sport 24, è quella di andare a caccia di un nuovo attaccante titolare. Il sogno, nel caso in cui il budget fosse sufficiente, è Santiago Gimenez del Milan.

L'attaccante rossonero, arrivato a gennaio 2025 dal Feyenoord, sarà impegnato al Mondiale con il Messico e arriva da una stagione tutt'altro che positiva: tra l'infortunio alla caviglia e un rapporto non eccellente con Allegri Gimenez ha terminato il campionato senza mai segnare. L'unico gol in stagione è arrivato in Coppa Italia, a settembre, contro il Lecce.