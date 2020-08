Tra i tanti nomi accostati al Milan in questo periodo, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Denis Bouanga. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le 10 Sport, i rossoneri avrebbero manifestato interesse per il centravanti del Saint-Etienne, seguito anche dalla Roma. Nella scorsa stagione Bouanga ha siglato 12 gol e 5 assist in 36 presenze totali tra campionato e coppe.