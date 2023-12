Lenglet più lontano: i nomi di Kehrer e Mukiele sono più caldi

Ormai si sa: il Milan andrà a rinforzarsi in difesa nel mercato di gennaio. Non può essere altrimenti con i rossoneri che saranno orfani per lungo tempo di Tomori, Kalulu e Thiaw, ovvero i tre centrali titolari del Diavolo quando è partita questa stagione. Se da un lato ci sarà l'arrivo di Gabbia, il cui prestito al Villarreal verrà interrotto, dall'altro non può essere l'unico innesto.

Il nome di Clement Lenglet si allontana un po' di più, nonostante fosse stato indicato tra i più graditi anche per esperienza: il francese gioca all'Aston Villa ma in prestito dal Barcellona e con uno stipendio elevato per la maggior parte a carico degli inglesi. Dunque l'operazione si allungherebbe e i rossoneri hanno bisogno di rinforzi subito. In questo senso, sono più caldi i nomi di Kehrer (West Ham) e Mukiele (Psg), specialmente se i rispettivi club aprissero al prestito. Lo riferisce oggi Tuttosport.