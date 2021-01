Marchetti: "Gladbach forte su Koné, il Milan però ha il sì del giocatore"

Intervenuto su Sky Sport 24, Luca Marchetti ha raccontato le ultime su Manu Koné, giovane centrocampista del Tolosa seguito dal Milan: "In Francia hanno dato fra le altre squadre interessate su Koné un Borussia Monchengladbach molto avanti. Ad oggi è la squadra che è in competizione con il Milan, non utilizzo la parola asta perché il Milan l’asta non la fa. La società rossonera ha deciso che i propri obiettivi hanno un prezzo e non si va a fare un’asta. Il valore è quello che è stato individuato dallo scouting e dal lato economico finanziario. Il Milan si muove entro certi binari. La verità è che il Milan ha il sì del giocatore, il Borussia può offrire anche di più per il cartellino del ragazzo ma il sì del giocatore avrà un peso comunque importante”.