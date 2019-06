Marchetti: "Krunic seguito dal Milan anche negli allenamenti ad Empoli. Non toglierà il posto da titolare ai giocatori ora in rosa"

L’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato così dell’affare Krunic: “È arrivato il primo acquisto. Non è ufficiale ma lo sarà probabilmente la prossima settimana ma è tutta conclusa e definita nel dettaglio la trattativa con l’Empoli per Krunic. Il centrocampista ha fatto molto bene durante questo campionato, è già stato allenato da Giampaolo, ha attitudini e vocazioni offensive. È già nel giro della Nazionale bosniaca. È un’operazione da circa 8 milioni di euro, è stata condotta da Gazidis, Maldini e Boban, che ha preso parte alla prima trattativa da dirigente del Milan. Non ci risulta che all’incontro decisivo fosse presente Massara che è a Milano e sarà ufficializzato nelle prossime ore o prossini giorni perché è lui l’uomo indicato per ricoprire la carica di direttore sportivo. Era un’operazione impostata da diverso tempo dal Milan in gran segreto. È arrivata alla conclusione rapidamente nelle ultime ore. È il primo acquisto di questo nuovo Milan ma non andrà a scalfire la titolarità di chi è in rosa ora ma è un giocatore su cui i rossoneri avevano già posto gli occhi, tanto che lo aveva osservato anche in allenamento, non solo in partita”.