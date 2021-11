Mercato Milan, a gennaio in uscita Conti e Castillejo

Come riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina in merito al mercato del Milan, a gennaio ci potrebbero essere le uscite di Andrea Conti e di Samu Castillejo, entrambi ai margini del progetto rossonero. Sarà da capire poi se il club di via Aldo Rossi deciderà di sostituirli con qualche altro innesto o se la rosa milanista rimarrà la stessa fino al termine della stagione.