Mercato Milan, Gazzetta: "Loftus-Cheek e Pulisic, Furlani a Londra. Idea Musah, si chiudere l'affare Romero"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Loftus-Cheek e Pulisic, Furlani a Londra. Idea Musah, si chiudere l'affare Romero". L'ad rossonero è volato in Inghilterra per incontrare il Chelsea e provare a definire il doppio affare. Oggi è previsto poi un incontro con l'agente di Luka Romero che è in uscita a zero dalla Lazio: l'obiettivo è chiudere il suo arrivo al Milan. Per il centrocampo, piace anche Musah del Valencia.