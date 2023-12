Mercato Milan in prospettiva, Gazzetta: "Sguardo al futuro: subito Popovic. Poi Zohouri"

vedi letture

In merito al mercato in prospettiva del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Sguardo al futuro: subito Popovic. Poi Zohouri". I rossoneri hanno quasi chiuso nelle scorse ore l'arrivo di Matija Popovic, attaccante serbo del 2006 il cui attuale contratto con il Partizan Belgrado scadrà il prossimo 31 dicembre. I rossoneri hanno battuto la concorrenza di due top club come Real Madrid e Barcellona.

Attenzione poi anche ad altri due possibili colpi in prospettiva a centrocampo: i dirigenti di via Aldo Rossi sono infatti sulle tracce di Assan Ouédraogo, anche lui classe 2006 che ha una clausola rescissoria con lo Schalke 04 da 12 milioni di euro, e Guy Noel Zohouri, 16enne giocatore del Le Havre. Chissà che l'eventuale partenza a gennaio di Rade Krunic verso il Fenerbahce non possa spingere il Diavolo a chiudere uno di questi colpi già a gennaio.