Mercato Milan: proposto Kehrer del West Ham per la difesa. Complicato arrivare a Lenglet

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, il Milan vuole rinforzare a gennaio la sua difesa visto i lunghi infortuni di Kalulu e Thiaw. In via Aldo Rossi, oltre al possibile rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal con sei mesi di anticipo, sta valutando anche altre soluzioni: per Clément Lenglet, il Diavolo ha solo chiesto informazioni, si tratta comunque di un'operazione economicamente complessa.

Negli ultimi giorni, invece, è stato proposto Thilo Kehrer, centrale classe 1996 che ha un contratto con il West Ham fino al 30 giugno 2026. Il tedesco non sta giocando con continuità in questa stagione: fino a questo momento, ha collezionato infatti solo 12 presenze tra Premier League, EFL Cup ed Europa League (appena 391 minuti in campo). Prodotto delle giovanili dello Schalke 04, Kehrer ha un passato anche nel PSG dove ha giocato 128 partite in quattro stagioni e ha segnato anche quattro gol.