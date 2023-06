Mercato Milan, Tuttosport titola: "Kamada aspetta solo... i procuratori"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina sul mercato del Milan: "Kamada aspetta solo... i procuratori". Non dovrebbe essere in dubbio l'arrivo in rossonero del trequartista giapponese in uscita a zero dall'Eintracht Francoforte. La fumata bianca dovrebbe arrivare ai primi di luglio non appena i suoi procuratori otterranno la certificazione per operare in Italia, che è necessaria anche per incassare le commissioni.