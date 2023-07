Milan-Besiktas: si lavora all'uscita di Ante Rebic in prestito

vedi letture

Ante Rebic è uno dei calciatori in uscita dal Milan: il croato non rientra nei piani di Stefano Pioli ed è rimasto a Milanello ad allenarsi e in attesa di una nuova sistemazione. Come riporta oggi Tuttosport e come aveva anticipato la redazione di MilanNews.it ieri mattina (QUI), su Rebic c'è forte l'interesse del Besiktas che vorrebbe portare il giocatore in Turchia con la formula del prestito. I due club lavorano per trovare una soluzione che sia comoda per tutti