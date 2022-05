Milan, Castillejo in uscita: c'è il Valencia sullo spagnolo

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i giocatori in uscita dal Milan in estate ci sarà anche Samu Castillejo, ormai da tempo fuori dal progetto rossonero di Stefano Pioli: per l'attaccante esterno spagnolo si prospetta un ritorno in Liga dove piace in modo particolare al Valencia, club che lo aveva già cercato anche un anno fa. Lo riferisce stamattina Tuttosport.