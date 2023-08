Milan, Divock Origi è nel mirino anche dell’Udinese

vedi letture

Divock Origi è in uscita dal Milan in quanto non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli. Per il momento però in via Aldo Rossi non è ancora arrivata un'offerta che soddisfi il club rossonero e il giocatore. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, l'ultima squadra che è iscritta alla corsa per il belga è l'Udinese, che deve sostituire Beto passato all'Everton.