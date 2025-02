Milan, è fatta per l'addio di Morata: oggi parte. Le cifre e i dettagli dell'accordo con il Galatasaray

Nuovi aggiornamenti sulla cessione di Alvaro Morata dal Milan al Galatasaray. Il centravanti spagnolo lascerà Milano nel tardo pomeriggio, a sei mesi dal suo arrivo in rossonero, per trasferirsi in Turchia a Istanbul. Al suo posto, il Diavolo punta fortissimo su Santiago Gimenez, ormai a un passo dopo le accelerate della notte, e non da escludere un nuovo affondo per Joao Felix, data anche la presenza in Italia del suo agente Jorge Mendes.

I dettagli dell'accordo col Galatasaray. Secondo quanto raccolto da TMW, nell’operazione in prestito con obbligo di riscatto c’è un’opzione che permette al club turco di allungare di un anno il prestito (l’obbligo resta a prescindere, a giugno 2025 o 2026). Morata firmerà già un contratto fino al 2029: al Milan andranno 10 milioni di euro più 3 di bonus finali, cifre che consentiranno al club di evitare una minusvalenze (l'ex Juve è a bilancio per 9,75 milioni).

I numeri di Morata al Milan. Come detto, lo spagnolo saluta a pochi mesi dal suo approdo nella Milano rossonera. In campionato, ha giocato 16 partite (quasi tutte da titolare) con 5 reti: 7 le presenze, con un gol, in Champions League.