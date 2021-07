Milan, ecco Giroud: domani sbarca in Italia. Vlasic, i rossoneri studiano la formula

Si chiuderà domani la lunga telenovela Olivier Giroud. L’attaccante francese sbarcherà in Italia giovedì, per svolgere poi le visite venerdì. Firmerà un biennale con opzione sul terzo anno e poi tornerà in vacanza. Si aggregherà al gruppo di Pioli solamente dal 26 luglio. Il Milan lo ha prelevato al costo di un milione, più un altro di bonus destinato al Chelsea l’anno prossimo. Il giocatore guadagnerà 3,5 milioni più bonus e sarà il vice Ibrahimovic per la prossima stagione. La dirigenza è convita che possa portare esperienza e maturità in un gruppo che dovrà fare uno step ulteriore rispetto all’anno scorso.

I rossoneri stanno lavorando intensamente anche per Ballo-Touré del Monaco, operazione che Maldini e Massara vorrebbero chiudere a meno di 5 milioni di euro. Sarà lui l’alternativa a Theo Hernandez quando il francese dovrà riposare nel corso della stagione.

Oltre Giroud e Ballo-Touré, i rossoneri sono sempre a caccia di un trequartista. Nikola Vlasic è uno di questi. Piace molto e c’è stato un contatto con gli agenti. Il Cska Mosca però spara alto e questo rappresenta un problema. I russi chiedono 30 milioni mentre il Milan vorrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto. Al momento non ci sono grossi passi avanti e i russi fanno resistenza, ma Vlasic è nella lista dei rossoneri soprattutto perchè vorrebbe andare via, uno dei possibili trequartisti che il club sta valutando. Lavori in corso in sede per il prossimo numero dieci titolare.