Milan-Florenzi, Gazzetta: "Un jolly per il Diavolo"

In merito al possibile approdo di Alessandro Florenzi al Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Un jolly per il Diavolo". I rossoneri sono in trattativa con la Roma per trovare la formula giusta per il trasferimento a Milanello del giocatore che a destra può fare sia il terzino destro che l'attaccante esterno. E' probaible che l'intesa venga trovata per il prestito con diritto di riscatto.