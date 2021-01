Il futuro di Rade Krunic potrebbe essere lontano dal Milan. Pioli vorrebbe trattenerlo, ma non è da escludere che, alla fine, il centrocampista bosniaco possa partire già a gennaio. Come riporta Tuttosport, il Torino insiste per regalarlo a Marco Giampaolo. E c’è anche il Genoa sulle tracce del giocatore rossonero.