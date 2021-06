Milan in attesa per Giroud. L'alternativa è Jovic

Il Milan ha raggiunto da tempo un accordo con Giroud (biennale da 4 milioni bonus inclusi) e attende che il Chelsea mantenga la parola data al francese, ovvero di liberarlo a costo zero in caso di accordo con un club straniero. Come riporta Tuttosport, se Abramovich non dovesse rispettare la promessa fatta a Giroud, il Milan potrebbe prendere in prestito Luka Jovic dal Real Madrid.