Milan interessato a Todibo. Concorrenza di Manchester United e Chelsea per il francese

Tra i tanti profili osservati dal Milan per rinforzare il pacchetto difensivo, c’è anche il nome di Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Nizza che fin qui ha disputato un’ottima stagione. Come riporta RMC Sport, però, sul giocatore non c’è solamente il club rossonero. Anche le big europee sono candidate ad acquistare il francese, tra cui Manchester United e Chelsea.

Secondo il sito francese, però, il Nizza non vorrebbe provarsi di un suo titolare nel mese di gennaio durante la finestra di mercato invernale, anche perché non sarebbe facile trovare subito un sostituto pronto e all’altezza di Todibo.